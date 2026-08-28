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Norveç'te Taht Değişimi: Kral 8. Haakon Tahta Çıktı

Norveç'te Taht Değişimi: Kral 8. Haakon Tahta Çıktı
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Norveç Kralı 5. Harald’ın hayatını kaybetmesinin ardından tahta 53 yaşındaki oğlu Haakon geçti.

Norveç Kralı 5. Harald'ın hayatını kaybetmesinin ardından tahta 53 yaşındaki oğlu Haakon geçti. Kral 8. Haakon, Norveç'in yeni hükümdarı oldu.

Norveç'te sabah saatlerinde Kral 5. Harald'ın hayatını kaybetmesinin ardından oğlu Veliaht Prens Haakon, kabine üyeleriyle olağanüstü toplantı gerçekleştirdi. Prens Haakon yaptığı konuşmada, "Devlet Konseyine sevgili babam Kral 5. Harald'ın bugün saat 06.35'te haaytını kaybettiğini ve Anayasa hükümleri uyarınca Norveç Kralı olarak yönetimi devraldığımı bildirmek görevimdir. 8. Haakon adını alacağım ve babamın, dedemin ve büyük dedemin seçtiği aynı sloganı sürdüreceğim: Her şey Norveç için" ifadelerini kullandı. Böylece Kral 8. Haakon, babası 5. Harald'ın ölümünün ardından Norveç'in yeni kralı oldu.

Ulusal yas ilan edildi

5. Harald'ın sabah saatlerinde vefat etmesinin ardından cenaze töreninin yapılacağı güne kadar ulusal yas ilan edildi. Cenaze töreninin tarihi ise henüz açıklanmadı. Kraliyet konutlarında, devlet kurumlarında ve askeri tesislerde bayraklar yarıya indirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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