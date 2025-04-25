Norveç, Filistin'e Büyükelçi Atadı

Norveç, Marie Antoinette Sedin'in Filistin Büyükelçisi olarak atandığını duyurdu.

Norveç, Filistin ile diplomatik bağları artırma kararı alarak Büyükelçi atadı. Norveç Dışişleri Bakan Yardımcısı Andreas Motzfeldt Kravik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Marie Antoinette Sedin'in Filistin Büyükelçisi olarak atandığını duyurdu. Kravik açıklamasında, "Bugün, Norveç ile Filistin Devleti arasında diplomatik ilişkilerin resmen kurulmasını kutluyoruz. Yeni atanan Filistin Büyükelçisi Marie Antoinette Sedin'i güven mektubunu Kral Harald'a sunmasından dolayı kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

Norveç, İsrail ve İspanya ile birlikte Mayıs ayında Filistin'i 1967 sınırlarında devlet olarak resmen tanıdığını duyurmuştu. Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Norveç'in kararının Orta Doğu'ya kalıcı barış getirebilecek "tek çözüm" olan "barış ve güvenlik içinde yan yana yaşayan iki devlete" yapılan bir yatırım olduğunu söylemişti. - OSLO