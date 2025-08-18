Norveç Başbakanı: 'Ukrayna olmadan Ukrayna hakkında müzakere yapılamaz'

Güncelleme:
Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, ABD Başkanı ve Avrupalı liderlerle yapılacak görüşme öncesinde Ukrayna'ya destek konusunda Avrupa'nın birleştiğini vurguladı. 'Güvenlik garantileri konusunda işbirliğini güçlendirmek önemlidir' dedi.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, "Ukrayna olmadan Ukrayna hakkında müzakere yapılamaz" dedi.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerin Beyaz Saray'da yapacağı görüşme öncesi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Store, Ukrayna'ya destek konusunda Avrupa'nın birleştiğini belirterek, "Ukrayna olmadan Ukrayna hakkında müzakere yapılamaz. Güvenlik garantileri konusunda işbirliğini güçlendirmek önemlidir. Rusya üzerindeki baskı artırılmalıdır" dedi. - OSLO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
500
