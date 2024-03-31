Nihat Zeybekci, Denizli'de oy kullandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Denizli'de kullandı.

Zeybekci, Pamukkale ilçesindeki Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki 1246 numaralı sandıkta oy verme işlemini gerçekleştirdi.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Zeybekci, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diledi.

Zeybekci, seçimlerin karşılıklı saygı ve hoşgörü içinde geçmesini temenni ederek, "Seçim süreci boyunca koşturduk, çalıştık. Biz iktidar partisi olarak sürpriz beklemiyoruz, Denizli'de hedefimiz 20'de 20. Emaneten bıraktığımız belediyeleri geri alacağımıza inanıyorum." dedi.