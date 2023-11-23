Niğde Belediyesi İç Anadolu Bölgesi'nde En Başarılı İl Belediyesi Seçildi

Niğde Belediyesi, Kent ve Başkan Dergisi tarafından gerçekleştirilen yerel yönetim performans değerlendirmesi sonucunda en başarılı il belediyesi seçildi. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise 'Yılın Belediye Başkanı' ödülüne layık görüldü.

Niğde Belediyesi, Kent ve Başkan Dergisi tarafından İç Anadolu Bölgesi'nde gerçekleştirilen yerel yönetim performans değerlendirmesi sonucunda en başarılı il belediyesi seçildi.

Yapılan değerlendirmelerde altyapı çalışmalarından sosyal projelere kadar Niğde'de büyük başarı elde eden Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise 'Yılın Belediye Başkanı' ödülüne layık görüldü.

Başkan Özdemir bu başarının ardında yürütülen etkili projelerin ve vatandaş odaklı hizmet anlayışının olduğunu belirterek, "Niğde'mizi daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Altyapı ve üstyapı çalışmalarımızla şehrin kültürel değerlerine ve gelecek yüzyılını inşa etme noktasında birçok projeye imza atıyoruz. Bu projelerimizde insan odaklı çalışma ve geleceğe dönük daha yaşanabilir bir Niğde'yi ön görüyoruz. Niğde'miz, belediye hizmetleri noktasında birçok belediyeden daha ileri düzeyde hizmet vermektedir. Bunu ekip arkadaşlarımızla birlikte daha güzel daha yaşanabilir bir Niğde sözünü verdiğimiz için tüm benliğimizle gecemizi gündüzümüze katarak hemşerilerimiz için çalışıyoruz. Burada bu çalışmaların gururunu yaşıyoruz. Bu ödül, ekip arkadaşlarımızın ve şehrimizin bize duyduğu güvenin bir göstergesidir" dedi.

Başkan Özdemir, bundan sonraki süreçte de hizmet kalitesini artırarak Niğde'nin kalkınma hedeflerine katkı sağlamaya devam edeceklerini, daha güzel ve modern projelere imza atacaklarını ifade etti. - NİĞDE