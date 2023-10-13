Haberler

Nevşehir ve Niğde'de Helikopter Destekli Uyuşturucu Operasyonunda 38 Şüpheli Tutuklandı

 - Güncelleme:

Politika Haberleri

Nevşehir ve Niğde'de gerçekleştirilen polis operasyonunda adliyeye sevk edilen 40 şüpheliden 38'i tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi.

38 TUTUKLAMA

Nevşehir ve Niğde'de 'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 40 şüpheliden 38'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Nevşehir Niğde 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

title