Nevşehir ve Niğde'de Helikopter Destekli Uyuşturucu Operasyonunda 38 Şüpheli Tutuklandı
- Güncelleme:
Politika Haberleri
Nevşehir ve Niğde'de gerçekleştirilen polis operasyonunda adliyeye sevk edilen 40 şüpheliden 38'i tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi.
38 TUTUKLAMA
Nevşehir ve Niğde'de 'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 40 şüpheliden 38'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika