Nevşehir Milli İrade Platformu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek çağrısı yaptı

Nevşehir Milli İrade Platformu, 13. Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek çağrısında bulundu.

Nejdet Ersan Parkı'nda düzenlenen basın açıklamasında Nevşehir Milli İrade Platformu Sözcüsü Mustafa Özdemir ile birlikte 57 Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. 57 sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu Nevşehir Milli İrade Platformu olarak, pazar günü yapılacak olan seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek isteyen Nevşehir Milli İrade Platformu Sözcüsü Mustafa Özdemir yaptığı açıklamada, "20 yıl boyunca ülkemiz çeşitli vesayet odakları ile ettiğimiz mücadelemiz, içimizdeki işbirlikçiler olduğu sürece bu günde yarın da devam edecektir. Adam çıkmış Cumhurbaşkanı seçilirsem Avrupa birliği özerklik şartını tanıyacağım diyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti topraklarını bölücülere vereceğim diyor" şeklinde konuştu.

Özdemir, "Yabancı istihbarat örgütleri, PKK, FETÖ ne kadar terör örgütü varsa işbirlikçileri ile birlikte Türkiye'nin seçiminde Cumhurbaşkanımızın karşısında ittifak kurmuşlardır. Aziz Türk milletinin engin feraseti ve irfanı Sayın Cumhurbaşkanımızın liderlik dehası ile 14 Mayıs seçimleri zaferle sonuçlanmıştır. Ancak yüzde 50+1 oy oranı eksik kalmıştır.

Son 21 yılda ülkemizin kazanımlarının heba olmaması için rehavete kapılmadan, ülkemiz için, bağımsızlığımız için ezanların susmaması için bayrağımız için, vatanımız için, Türkiye için, Ayasofya'nın kapanmaması için, başörtüsünün yasaklanmaması için, mavi vatanın elden gitmemesi için, Kıbrıs için 1 saatimizi ayırıp oyumuzu Reise kullanalım inşallah" dedi.

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Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023