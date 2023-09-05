Nevşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru, sel sonrası hasar gören köyleri inceledi

Nevşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru ; sağanak yağış sonrası selden etkilenen köyleri inceledi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru, hafta sonu etkili olan sağanak yağış sel nedeniyle ağır hasar gören merkeze bağlı Göreme beldesi ve Ürgüp ilçesine bağlı Bahçeli köyünde devam eden hasar tespit, onarım ve önlem çalışmalarını yerinde inceledi ve devam eden çalışmalar hakkında yetkili personellerden bilgiler aldı.

Genel Sekreter Duru, sağanak yağış sel nedeniyle ağır hasar gören il genelinde ve ilçelerdeki çalışmalarda emeği geçen İl Özel İdaresi personellerine teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi. - NEVŞEHİR