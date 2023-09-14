Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, TÜİK Başkanı Dr. Erhan Çetinkaya ile bir araya geldi

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Dr. Erhan Çetinkaya ile Ankara'da bir araya geldi. İki kurum arasındaki iş birliği imkanları ele alındı.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Dr. Erhan Çetinkaya ile bir araya geldi.

Ankara'da çeşitli temaslarda bulunan Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran; TÜİK Başkanı Çetinkaya'yı ziyaret etti. İki kurum arasındaki iş birliği imkanlarının ele alındığı ziyarette Başkan Savran, Çetinkaya ile bir süre sohbet etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Çetinkaya, Başkan Savran'a teşekkür etti. - NEVŞEHİR