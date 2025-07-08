Netanyahu, Washington D.C.'de ABD Başkan Yardımcısı ile Görüştü

Netanyahu, Washington D.C.'de ABD Başkan Yardımcısı ile Görüştü
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Washington D.C.'de ABD Başkan Yardımcısı James David Vance ile bir araya geldi. Görüşmeye İsrail'in üst düzey yetkilileri de katıldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Washington D.C.'deki temasları çerçevesinde ABD Başkan Yardımcısı James David Vance ile görüştü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'deki temaslarını sürdürüyor. Netanyahu, başkent Washington D.C'de ABD Başkan Yardımcısı James David Vance ile görüştü. Beyaz Saray'ın karşısındaki tarihi Blair House'da gerçekleşen görüşmeye, İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi, İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter ve Başbakanlık Askeri Sekreteri Tümgeneral Roman Goffman katıldı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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