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Netanyahu, Mayıs'ta Azerbaycan'ı ziyaret edecek

Netanyahu, Mayıs'ta Azerbaycan'ı ziyaret edecek
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mayıs ayında Azerbaycan'ı ziyaret ederek Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşecek.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mayıs ayında Azerbaycan'ı ziyaret ederek Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşecek.

İsrail medyası, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Azerbaycan'ı ziyaret edeceğini duyurdu. Azerbaycan temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşecek. Netanyahu'nun görüşmede İbrahim Anlaşmalarının yanı sıra Azerbaycan'ın arabuluculuk yaptığı Türkiye ile İsrail arasındaki Suriye görüşmelerini de ele alacak. Ayrıca, görüşmede Azerbaycan'ın İbrahim Anlaşmaları çerçevesine ve çeşitli girişimlere resmi olarak bağlanması ve iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesinin masada olması bekleniyor.

Aliyev, Nisan ayının başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile aynı gün görüşmüştü. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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