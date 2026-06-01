Netanyahu: "İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde planlandığı gibi operasyonlarına devam edecek"

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump'ın çatışmaların durdurulacağı yönündeki açıklamasına rağmen Lübnan'ın güneyinde operasyonların süreceğini duyurdu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Lübnan'daki çatışmaların durdurulacağı yönündeki açıklamasına rağmen saldırıların devem edeceğini duyurdu. Netanyahu, "Bu akşam Başkan Trump ile görüştüm ve ona, Hizbullah şehirlerimize ve vatandaşlarımıza saldırmayı bırakmazsa İsrail'in Beyrut'taki hedefleri vuracağını söyledim. Bu tutumumuz değişmedi. Buna paralel olarak İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde planlandığı gibi operasyonlarına devam edecek" dedi.

"İsrail onlara saldırmayacak, onlar da İsrail'e saldırmayacak"

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda yaptığı görüşmenin ardından, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile çok verimli bir görüşme yaptım. Beyrut'a asker gönderilmeyecek ve yola çıkmış olan askerler de çoktan geri çevrildi" demişti.

Üst düzey temsilciler aracılığıyla Hizbullah ile de çok iyi bir görüşme yaptığını ifade eden Trump ayrıca, "Onlar da tüm çatışmaların durdurulmasını kabul etti. İsrail onlara saldırmayacak, onlar da İsrail'e saldırmayacak" ifadelerini kullanmıştı. - TEL AVİV

