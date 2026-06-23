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Netanyahu: "ABD'ye bağımlılıktan kurtulmak zorundayız"

Netanyahu: 'ABD'ye bağımlılıktan kurtulmak zorundayız'
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İsrail Başbakanı Netanyahu, Batı Şeria'daki askerleri ziyaret ederken ABD'ye minnettar olduğunu ancak silahlanmada bağımsızlık gerektiğini söyledi. İran ve vekil güçlerine karşı güç inşa ettiklerini vurguladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan İsrail askerlerine yaptığı ziyaret sırasında, "ABD'li dostlarımızdan aldığımız ve yıllar boyunca benim de temin ettiğim destek için derinden minnettarım. Bugün şunu söylüyorum: Kendi bağımsız silahlanma ağımıza ihtiyacımız var. Bağımlılıktan kurtulmak zorundayız" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistinin işgal altındaki bölgesi Batı Şeria'daki İsrail askerlerini ziyaret etti. Netanyahu burada dikkat çeken açıklamalar yaptı. İsrail Başbakanı, "Şu an İran ve vekil güçlerine karşı duruyoruz. Onlara darbeler vurduk. Henüz bitmiş değil, ama bu bizim gücümüze bağlı. 30 yıl sonra nerede olacağımız, gücümüze bağlı olacak. Bu nedenle şu anda yaptığımız şey büyük bir güç inşa etmektir" dedi.

Silahlanmada bağımsızlık vurgusu yapan Binyamin Netanyahu, "Silahlanmada bağımsızlık istiyorum. ABD'li dostlarımızdan aldığımız ve yıllar boyunca benim de temin ettiğim destek için derinden minnettarım. Bugün şunu söylüyorum: Kendi bağımsız silahlanma ağımıza ihtiyacımız var. Kendi silahlarımızı üretmeliyiz. Bağımlılıktan kurtulmak, gücümüzü giderek artırmak, teknolojiyi giderek daha fazla entegre etmek ve sizin gibi komutanlardan oluşan nesilleri giderek daha fazla yetiştirmek zorundayız. Çünkü nihayetinde nerede olacağımızı belirleyecek olan budur. Tanrı'nın yardımıyla ve sizin yardımınızla, iyi bir konumda olacağız" ifadelerini kullandı. - BATI ŞERİA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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