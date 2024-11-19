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Netanyahu Gazze'den çıkarılacak her bir esir için milyonlar dağıtacak

Netanyahu Gazze'den çıkarılacak her bir esir için milyonlar dağıtacak
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'yi ikiye bölen Netzarim Koridoru'nu ziyaret etti ve burada işgalci askerlerle bir araya geldi. Netanyahu, kurtarılan her İsrailli esir için kurtarana 5 milyon ödül vereceğini açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 410 gündür devam ederken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'yi ikiye bölen Netzarim Koridoru'nu ziyaret ederek, işgalci İsrail askerleri ile bir araya geldi.

ESİRLER İÇİN MİLYONLAR DAĞITACAK

Ziyareti sırasında kask ve çelik yelek giyen Netanyahu, yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nden kurtarılan her İsrailli esir için, kurtarana 5 milyon ödül vereceklerini belirterek, "Esiri kurtaran herkese, kendisi ve ailesinin Gazze'den ayrılması için güvenli bir yol sunulacak" dedi. Savunma Bakanı Israel Katz'ın da eşlik ettiği Netanyahu, İsrail'in hedeflerinden birinin "Hamas'ın Gazze'de hüküm sürmemesi" olduğunu belirterek, "Esirlerin yerlerini tespit etmek ve onları evlerine getirmek için çaba sarf ediyoruz. Ölü ya da diri hepsini bulana kadar devam edeceğiz" dedi.

Netanyahu Gazze'den kurtaracakları her bir esir için milyonlar dağıtacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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