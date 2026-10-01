Netanyahu, flydubai uçağına saldırıda İran'ın parmağı sorusuna 'henüz erken' dedi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, flydubai yolcu uçağını düşürme girişiminde " İran'ın parmağı olduğuna dair herhangi bir işaret var mı" sorusuna, "Bunu söylemek için henüz çok erken" cevabını verdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD merkezli basın kuruluşu Fox News'e açıklamalarda bulundu. Sean Hannity'e verdiği röportajda Netanyahu, Dubai-Tel Aviv seferini yapan flydubai yolcu uçağının pilot tarafından düşürülme girişimine ilişkin yürütülen soruşturmaya değindi.

Netanyahu, kaptan pilota saldıran yardımcı pilotun "tam olarak geçmişini" bilmediğini ancak "İsraillilerden bariz bir şekilde nefret ettiğini" söyledi. Netanyahu, "Bu, hesaplanamaz düzeyde bir fanatizm ve nefret" ifadelerini kullandı.

Hannity'nin "Şu an itibarıyla bu olayda İran'ın parmağı olduğuna dair herhangi bir işaret var mı" sorusuna Netanyahu, "Bunu söylemek için henüz çok erken" yanıtını verdi.

Başbakan Netanyahu, "Saldırıyı düzenleyen pilot şu anda Suudi Arabistan'da sorgulanıyor. Sanırım geldiği ya da en azından havalandığı Birleşik Arap Emirlikleri'ne götürülecektir. Bu soruşturmayı takip edeceğiz ve muhtemelen soruşturmaya katılım da sağlayacağız" dedi.

Pilot uçağı düşürmeye çalıştı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Dubai-Tel Aviv seferini yapan flydubai uçağı İsrail'e yaklaştığı sırada pilotlardan birinin diğerini bıçakladığını kaydetmiş, pilotun uçağı yolcularla birlikte düşürmeye çalıştığını belirtmişti. Bir İsrailli yolcunun ve bir kabin görevlisinin kokpite girmeyi başardığını ve uçak sistemlerine zarar vermeye çalışan pilotu durdurduğunu aktaran İsrail Başbakanı, daha sonra başka bir kabin görevlisinin kokpite girdiğini ve uçağı kontrol altına almayı başardığını sözlerine eklemişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı