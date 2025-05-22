Netanyahu'dan Trump'ın Planına Şartlı Onay

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlilerin Gazze'den sürgün edilmesine yönelik planını ilk kez İsrail'in saldırıları sona erdirmesi için şart koştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçtiğimiz sene aralık ayından bu yana ilk kez televizyonda bir basın toplantısı düzenledi. Netanyahu, Gazze Şeridi'nde geçici bir ateşkese hazır olduklarını belirterek, "Esirleri kurtarmak için geçici bir ateşkes seçeneği varsa biz hazırız" ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun saldırılarının Gazze'nin tamamını kontrol altına almayı hedeflediğini aktaran Netanyahu, "Operasyonel hareket özgürlüğümüzü korumak için insani bir krizden kaçınmalıyız" ifadelerini kullandı. Netanyahu, İsrail saldırıları sona erdiğinde İsrail'in Gazze'nin tamamını kontrol edeceğini öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlilerin Gazze'den sürgün edilmesine yönelik planını ilk kez İsrail'in saldırıları sona erdirmesi için şart koşan Netanyahu, İsrail'in güvenliğini sağlayacak açık koşullar altında saldırıları sona erdirmeye hazır olduğunu vurguladı. Netanyahu, "Tüm esirler evlerine dönecek, Hamas silah bırakacak ve yönetimden çekilecek, Hamas liderleri Gazze'den sürgün edilecek, Gazze tamamen silahsızlandırılacak ve biz de Trump planını uygulayacağız. Çok doğru ve çok devrimci bir plan" dedi. - TEL AVİV