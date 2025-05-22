Netanyahu'dan Trump'ın Planına Şartlı Onay

Netanyahu'dan Trump'ın Planına Şartlı Onay
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki saldırıları sona erdirmek için ABD Başkanı Trump'ın Filistinlilerin Gazze'den sürgün edilmesi planını şart koştuğunu açıkladı. Netanyahu, geçici bir ateşkes için hazır olduklarını ve Gazze'nin tümü üzerinde kontrol sağlamayı hedeflediklerini duyurdu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlilerin Gazze'den sürgün edilmesine yönelik planını ilk kez İsrail'in saldırıları sona erdirmesi için şart koştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçtiğimiz sene aralık ayından bu yana ilk kez televizyonda bir basın toplantısı düzenledi. Netanyahu, Gazze Şeridi'nde geçici bir ateşkese hazır olduklarını belirterek, "Esirleri kurtarmak için geçici bir ateşkes seçeneği varsa biz hazırız" ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun saldırılarının Gazze'nin tamamını kontrol altına almayı hedeflediğini aktaran Netanyahu, "Operasyonel hareket özgürlüğümüzü korumak için insani bir krizden kaçınmalıyız" ifadelerini kullandı. Netanyahu, İsrail saldırıları sona erdiğinde İsrail'in Gazze'nin tamamını kontrol edeceğini öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlilerin Gazze'den sürgün edilmesine yönelik planını ilk kez İsrail'in saldırıları sona erdirmesi için şart koşan Netanyahu, İsrail'in güvenliğini sağlayacak açık koşullar altında saldırıları sona erdirmeye hazır olduğunu vurguladı. Netanyahu, "Tüm esirler evlerine dönecek, Hamas silah bırakacak ve yönetimden çekilecek, Hamas liderleri Gazze'den sürgün edilecek, Gazze tamamen silahsızlandırılacak ve biz de Trump planını uygulayacağız. Çok doğru ve çok devrimci bir plan" dedi. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Coca-Cola reklamı yapan Ozan Akbaba'nın 2 yıl önceki paylaşımı olay oldu

Hayranları haklı olarak soruyor: 2 yılda ne değişti Ozan?
Gittiği restorandan tuvalet kağıdı çaldı! Herkes aynı soruyu soruyor

Gittiği restorandan tuvalet kağıdı çaldı! Herkes aynı soruyu soruyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın kutlamalara getirmek istediği dünyaca ünlü şarkıcı ortaya çıktı

Kutlamalara getirmek istediği dünyaca ünlü isim ortaya çıktı
ABD basını: İsrail, İran'ın nükleer tesislerini vurmaya hazırlanıyor

ABD basını, Netanyahu'nun vurmaya hazırlandığı ülkeyi ifşa etti
'Evi şeytanlar bastı' diyerek sinir krizi geçidi, polisi 7 yerinden bıçakladı

"Evi şeytanlar bastı" diyerek kriz geçidi, polisi 7 yerinden bıçakladı
3. Lig ekibinin başkanı '135 milyon lira helali hoş olsun' diyerek görevini bıraktı

'135 milyon lira helali hoş olsun' diyen başkan istifa etti
Ferdi Tayfur'un vefat etmeden önce damadına dava açtığı ortaya çıktı

İşte Ferdi Tayfur hakkında bilinmeyen sürpriz gerçek
Dursun Özbek Osimhen'e gelen çılgın teklifi açıkladı

Dursun Özbek Osimhen'e gelen çılgın teklifi açıkladı
Galatasaray'da Derrick Köhn gelişmesi! Almanya'dan açıklama var

Almanya'dan açıklama var: Galatasaray ile görüşüyoruz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.