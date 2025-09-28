Haberler

Netanyahu'dan İbrahim Anlaşmaları Açıklaması

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin arabuluculuğunda İbrahim Anlaşmaları'nın yeni ülkelerle imzalanacağını belirtti. Netanyahu, Gazze Şeridi'ne ve Katar'a yönelik saldırıların bu anlaşmaları etkilemeyeceğini iddia etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin arabuluculuğu ile Arap ülkeleri ile ilişkilerin normalleştirmesine yönelik İbrahim Anlaşmaları'nın (Abraham Accords) yeni ülkelerle imzalanacağını iddia etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi öncesi ABD basınına açıklamalarda bulundu. Netanyahu, ABD'nin arabuluculuğu ile Arap ülkeleri ile ilişkilerin normalleştirmesine yönelik İbrahim Anlaşmaları'nın (Abraham Accords) yeni ülkelerle imzalanacağını iddia etti. Gazze Şeridi'ne ve Katar'a yönelik saldırıların söz konusu anlaşmaları etkilemeyeceğini öne süren Netanyahu, "Barış için birçok ihtimal olduğunu düşünüyorum. Bunları Başkan Trump ve ekibiyle görüşüyorum ve bunları değerlendirmek istiyoruz. Abraham Anlaşmaları'nın tehlikeye girmediğini, aksine diğer ülkelere de yayılacağını göreceksiniz. Başkan Trump, ben ve BAE lideri tarafından aracılık edilen Abraham Anlaşmaları, bence olağanüstü dayanıklı ve güçlüydü. İki yıllık bir savaşın ardından bu anlaşmalar çok iyi bir şekilde ayakta kaldı. İki yönlü ticaretimiz devam ediyor" dedi.

Katar'ın başkenti Doha'ya 9 Eylül'de düzenlenen saldırıyı savunan Netanyahu, "Bence ABD ve kendine saygısı olan hiçbir ülke teröristlere müsamaha göstermez. Tabii ki biz Katar'a saldırmadık, tıpkı ABD'nin eski El Kaide lideri Usame Bin Ladin'i öldürdüğünde Pakistan'a saldırmadığı gibi" dedi.

Gazze'deki savaşı sona erdirmek için ABD'nin 21 maddelik planında yer alan ve İsrail'in gelecekte Katar'a saldırı düzenlemesini yasaklayacak maddeye değinen Netanyahu, "Bu konular yine çözülecektir, çünkü bizim hedefimiz buydu. Hedefimiz Hamas'tı, bunun ötesinde bir şey değildi. Bence bu konuda bir anlaşmaya varabiliriz" dedi. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Servis şoförünü öldürüp gömmüşler! MİT'ten DEAŞ bağlantılı aileye Suriye'de operasyon

MİT ve Emniyet'ten DEAŞ bağlantılı aileye komşu ülkede operasyon
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de Tedesco'nun tazminatı belli oldu

Tedesco'nun tazminatı ortaya çıktı
Yavuz Bülent Bakiler hayatını kaybetti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı

Türk edebiyatının usta ismi vefat etti! Erdoğan'dan taziye mesajı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.