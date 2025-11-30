Netanyahu, Cumhurbaşkanı Herzog'a Af Talep Etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yolsuzluk soruşturması sürerken İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a af talep ettiği bir mektup gönderdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 6 yıldır süren rüşvet, yolsuzluk ve güveni kötüye kullanma suçlamalarıyla açılan davalar ülke siyasetinin gündeminden düşmüyor. Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a gönderdiği mektupta, kendisine yöneltilen suçlamalardan af talep etti. Netanyahu mektubunda, "Son yıllarda, ulusun farklı kesimleri arasında ve devletin çeşitli organları arasında gerilimler ve anlaşmazlıklar arttı. Kendi davamda yürütülen yargı sürecinin çatışmaların odak noktası haline geldiğinin farkındayım. Tüm bu gelişmelerin sonuçlarını anlayarak geniş bir kamusal ve etik sorumluluk taşıyorum. Bu nedenle, kişisel çıkarım davayı sürdürmek ve tam aklanmaya kadar masumiyetimi kanıtlamak olsa da, kamu yararının başka bir şey gerektirdiğine inanıyorum" dedi.

Ülkede uzlaşıyı sağlama konusunda bir sorumluluğu olduğunu ve davanın kapatılmasının siyasi gerilimi azaltacağını savunan Netanyahu, "İsrail'in şu anda karşı karşıya olduğu güvenlik tehditleri ve diplomatik fırsatlar dikkate alındığında, ayrılıkları gidermek, halk arasında birlik sağlamak ve devlet kurumlarına duyulan güveni yeniden tesis etmek için elimden gelen her şeyi yapmaya kararlıyım. Bunu devletin diğer organlarından da bekliyorum" ifadelerini kullandı.

"Davanın derhal sona ermesinin tansiyonu büyük ölçüde düşürmeye yardımcı olacağına inanıyoruz"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu mektuba ilişkin yayınladığı videolu açıklamada, 6 yıldır süren yolsuzluk davasının sona ermesinin İsrail'in ulusal çıkarına olduğunu savundu. Netanyahu, "Hakkımdaki soruşturmaların başlamasından bu yana neredeyse 10 yıl geçti. Bu konulardaki yargılama yaklaşık 6 yıldır sürüyor ve daha birçok yıl devam etmesi bekleniyor" şeklinde konuştu.

Kendi çıkarının tüm suçlamalardan aklanana kadar hukuki süreci tamamlamak olduğunu söyleyen Netanyahu, " Güvenlik, diplomatik gerçeklik ve ulusal çıkar başka bir şey gerektiriyor. İsrail büyük meydan okumalarla karşı karşıya, aynı zamanda büyük fırsatlarla da. Bu tehditleri bertaraf etmek ve fırsatları değerlendirmek için ulusal birlik gerekiyor" dedi.

"Ülkemizin buna çok ihtiyacı var"

Binyamin Netanyahu, davanın devam etmesinin "İsrail'i içeriden parçaladığını, bölünmelere yol açtığını ve uçurumları derinleştirdiğini" ileri sürerek, "Ben ve ülkedeki birçok kişi, davanın derhal sona ermesinin tansiyonu büyük ölçüde düşürmeye ve geniş bir uzlaşıyı teşvik etmeye yardımcı olacağına inanıyoruz. Ülkemizin buna çok ihtiyacı var" diye konuştu. Netanyahu, yargıçlar tarafından son dönemde haftada 3 kez ifade vermesinin istenmesinin bu talebi öne alma kararında etkili olduğunu söyledi.

"Ülkenin iyiliğini düşünen herkesin bu adımı desteklemesini bekliyorum"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Herzog'a gönderdiği af talebi çağrısının da mektup yazmasında etkili olduğunu kaydeden Netanyahu, "Başkan Trump, davanın derhal sona erdirilmesini istedi; böylece onunla birlikte İsrail ve ABD'nin paylaştığı hayati çıkarları çok daha güçlü bir şekilde ilerletebilecektik. Bu fırsat penceresi bir daha geri gelmeyebilir. Demokratik seçimlerde defalarca seçildim ve İsrail'in başbakanı olarak görev yapmaya devam etmem için güveninizi aldım. Bu nedenlerle, avukatlarım bugün başkana bir af talebi sundu. Ülkenin iyiliğini düşünen herkesin bu adımı desteklemesini bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Netanyahu 2020 yılından bu yana yargılanıyor

İsrail Başbakanı Netanyahu, 2019 yılında rüşvet, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanmayla suçlanmıştı. Üç ayrı ceza dosyasını kapsayan dava 2020 yılında başlarken, Netanyahu suçsuz olduğunu iddia ediyor.

ABD Başkanı Trump, af talep etmişti

ABD Başkanı Donald Trump, ekim ayında İsrail Meclisi'nde yaptığı konuşmada, Netanyahu'yu kastederek, "Bu adam, işte tam burada duran adam, iyi bir adam. Şuradaki iki adamlar (İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ve Meclis Başkanı Ohana) da iyi adamlar. Aklıma bir fikir geldi. Sayın Cumhurbaşkanı, ona niçin af sağlamıyorsunuz? Ona af sağlayın" diye konuşmuştu.

Trump Herzog'a mektup göndermişti

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 13 Kasım'da ABD Başkanı Trump'ın kendisine bir mektup yazarak Netanyahu için af talebinde bulunduğunu açıklamıştı. İsrail basınında yer alan haberlere göre; Trump mektubunda, "En az 3 bin yıldır aranan barışı birlikte güvence altına aldığımız bu tarihi günlerde size yazmak benim için bir onurdur. Müthiş ve kararlı bir savaş zamanı başbakanı olan ve son olarak İsrail'i barışa taşıyan Binyamin Netanyahu'yu tamamen affetmeniz için size çağrıda bulunuyorum" ifadelerini kullanmıştı. - TEL AVİV