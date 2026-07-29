Netanyahu, ABD Savunma Bakanı Hegseth ile bir araya geldi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile bir araya geldi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu ABD'deki temaslarını sürdürüyor. Netanyahu, başkent Washington DC'de Beyaz Saray yakınındaki Blair House'ta ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile bir araya geldi. Etkinlikte askeri ve siyasi yetkililer de yer aldı. Görüşmeye ilişkin görüntü ve fotoğrafları paylaşan İsrail Başbakanlık Ofisi, ele alınan konulara ilişkin herhangi bir ayrıntı vermedi.

Netanyahu, dün ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı James David Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Hegseth ile birlikte kapalı kapılar ardından görüşme gerçekleştirmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı