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Nereden nereye! Bir dönem "Öcalan'ı asalım" deyip ip atan Bahçeli, bugün "Gelsin Meclis'te konuşsun" diyor

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MHP lideri Devlet Bahçeli'nin teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili çıkışı gündeme bomba gibi düştü. Büyük tartışma yaratan bu çağrı sonrası Bahçeli'nin yıllar önce Öcalan'ın asılmasını isteyip ip fırlattığı görüntü yeniden gündem oldu.

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili "Şayet teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" şeklindeki sözleri büyük yankı uyandırdı.

BİR DÖNEM İP FIRLATIYORDU

Bir anda Türkiye gündeminin ilk sırasına oturan bu çağrı sonrası Bahçeli'nin yıllar önce seçim meydanında Abdullah Öcalan'ın asılması için çağrıda bulunup ip fırlattığı görüntü yeniden gündem oldu.

Nereden nereye! Bir dönem
Kaynak: Haberler.com / Politika

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Yorumlar (2)

VATANDAŞ:

İpin uçunu, yanında da aklını kaçırmış.

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Volkan Cetin:

Bu politika çok tuhaf bir şey adamı madam madamı adam eder bunu görmüş olduk sayelerinde

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