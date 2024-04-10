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Nerede olduğu merak ediliyordu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram fotoğrafını AK Parti'li vekil paylaştı

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Ramazan Bayramı'nı ailesi ile birlikte Ankara dışında geçireceği açıklanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Marmaris'te olduğu öğrenildi.

AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yer aldığı bir fotoğraf karesi yayınladı. Ailesiyle beraber Marmaris'te olan Erdoğan'ın bayram namazını ise Okluk Millet Camii'nde kıldığı öğrenildi.

"HEMŞEHRİLERİMİZİN BAYRAMINI TEBRİK ETTİ"

Otgöz, paylaşımına "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan ile Ramazan Bayramı namazında bir araya geldik. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan tüm hemşehrilerimizin bayramını tebrik ederek selamlarını iletti" notunu düştü.

Nerede olduğu merak ediliyordu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram fotoğrafı

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Haberler.com / Eymen Dursun - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Marmaris Politika Haberler

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Yorumlar (1)

GÜMÜŞ ÖZYILMAZ:

İyi bayramlar değerli cumhurbaşkanımız hakkın ödenmez sağlık sıhhat huzur dolu ömrün olsun varolasun

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