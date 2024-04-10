Nerede olduğu merak ediliyordu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram fotoğrafını AK Parti'li vekil paylaştı

Ramazan Bayramı'nı ailesi ile birlikte Ankara dışında geçireceği açıklanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Marmaris'te olduğu öğrenildi.

AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yer aldığı bir fotoğraf karesi yayınladı. Ailesiyle beraber Marmaris'te olan Erdoğan'ın bayram namazını ise Okluk Millet Camii'nde kıldığı öğrenildi.

"HEMŞEHRİLERİMİZİN BAYRAMINI TEBRİK ETTİ"

Otgöz, paylaşımına "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan ile Ramazan Bayramı namazında bir araya geldik. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan tüm hemşehrilerimizin bayramını tebrik ederek selamlarını iletti" notunu düştü.