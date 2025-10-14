Haberler

Necmettin Çalışkan: İsrail'in Yeni Hedefleri Belli Oluyor

Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, İsrail'in Gazze'deki kontrolünü ele alarak, yeni hedeflerine yönelmesinin kaçınılmaz olduğunu belirtti. Çalışkan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in uyguladığı politikaları ve bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi.

Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, " İsrail, Hamas'ın silahlı direnişini tasfiye etmekle Gazze'nin tamamını kontrol altına almış durumdadır. Artık yeni hedeflere yönelmesi kaçınılmazdır" dedi.

Çalışkan TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek, İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma, açlıktan öldürme suçlarına "dur" demek için kendisinin de aralarında bulunduğu 3 milletvekilinin Özgürlük Filosu Koalisyonu'nda yer aldıklarını söyledi. Çalışkan, "Sayın Kurtulmuş, bu meselenin sadece bireysel bir mesele olmadığını, Meclis'in üyelerinin alıkonulmasının ülkemizin itibarı açısından da önemli olduğunu vurgulayarak meseleye sahip çıkmış, bütün milletvekillerinin desteği, bütün grupların katılımıyla Meclis'ten bir tezkere çıkarılmasını sağlamıştır. Tüm siyasi partilerin genel başkanlarına ve milletvekillerine de sürece sahip çıktıkları için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Çalışkan, dünyada bütün insanların tek bir amaçla toplanabileceğini gösterdiğini belirterek, "Aynı şekilde dünyanın, bütün insanlığın siyonizmin gerçek yüzünü tanımalarına vesile oldu. Filo, aynı zamanda dünyanın her tarafından katılımcıların bulunmasıyla bütün milletlerin meydanlara dökülmesini sağladı, devletler Filistin'i tanıdı. Bütün bunların sonucunda katil Netanyahu ile iş birlikçisi Trump, ateşkes masasına oturmak zorunda kaldı. Ateşkes imzalansa da Filistin halkı boyun eğmiyor. İsrail tehlikesi her geçen gün artarak devam ediyor. İsrail, Hamas'ın silahlı direnişini tasfiye etmekle Gazze'nin tamamını kontrol altına almış durumdadır. Artık yeni hedeflere yönelmesi kaçınılmazdır. Zaten geçtiğimiz ay Katar'a saldırısı da yeni hedefinin Sünni dünya olacağını açık bir şekilde göstermektedir" dedi. - ANKARA

