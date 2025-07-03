Necmettin Çalışkan'dan Ortaokullara 'Felaketle Mücadele' Dersi Önerisi

Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, orta dereceli okullarda "felaketle mücadele" dersi verilmesi gerektiğini söyledi.

Çalışkan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, çeşitli illerdeki yangınlarına işaret ederek, ülkenin son yıllarda sık sık yangınlarla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Yangın önlenmesine yönelik tedbirlerin önemine dikkati çeken Çalışkan, "Artık ülkemiz maruz kaldığı bu felaketler neticesinde milli bir bilinç oluşturmalı. Orta dereceli okullara 'felaketle mücadele' dersi konulmalıdır." görüşünü ifade etti.

Türkiye'de turizm denilince akla yalnızca plajların ve 5 yıldızlı otellerin geldiğini savunan Çalışkan, ülkenin pek çok turizm potansiyeli olduğunu ve bunun değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Çalışkan, "Özellikle Hatay, Konya, Diyarbakır, Amasya ve benzeri pek çok ilimizin olağanüstü güzelliklere sahip potansiyeli mutlak surette aktif hale getirilmeli ve desteklenmelidir." diye konuştu.

Kanser hastalarının ilaçlarının geri ödeme listesine alınmasını değerlendiren Çalışkan, bunun bir müjde değil hak iadesi olduğunu belirterek, "Kaldı ki bu hak iadesi de çok kısır gerçekleşmiştir. Kapsam genişletilerek Sağlık Bakanlığına bağlı doktorların verdiği raporla hastalığı tescillenen bütün hastalara aynı şekilde muamele yapılmalıdır." dedi.