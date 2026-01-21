Haberler

Milletvekili Hatipoğlu, Türk bayrağına yönelik saldırıyı kınadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Nusaybin-Kamışlı sınırında Türk bayrağına yönelik yapılan terör saldırısını lanetleyerek, buna karşı sessiz kalmayacaklarını ifade etti.

Ak Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, "Şanlı bayrağımıza Nusaybin-Kamışlı sınırında terör örgütü unsurlarınca yapılan alçak saldırıyı lanetliyorum" dedi.

Nusaybin-Kamışlı sınır hattında terör örgütü YPG/SDG yandaşları tarafından Türk bayrağı yönelik saldırı gerçekleştirilmişti. Olay yurt genelinde büyük bir tepkiye sebep olurken, AK Parti Milletvekili Nebi Hatipoğlu konuyla açıklamada bulundu. Hatipoğlu'nun resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklamada, "Aziz milletimizin bağımsızlığının ve egemenliğinin simgesi olan şanlı bayrağımıza, Nusaybin-Kamışlı sınırında terör örgütü unsurlarınca yapılan alçak saldırıyı lanetliyorum. Bayrağımıza uzanan her kirli el, doğrudan milletimizin onuruna ve birliğine uzanmıştır. Bunun bedelini ödetmekten asla geri durmayız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bayrağına uzanan hiçbir hainliğe sessiz kalmaz, kalmayacaktır" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Trump'tan 'suikast' açıklaması: Bana bir şey olursa İran'ı haritadan silecekler

"Bana bir şey olursa o ülkeyi haritadan silecekler"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe taraftarını kara kara düşündüren gelişme

Fenerbahçe taraftarını kara kara düşündüren gelişme
Sevk sırasında kalbi durdu, doktor sedye üzerinde kalp masajı yaptı

Sevk sırasında kalbi durdu! Film sahnelerini aratmayan müdahale
Öldürülen restoran sahibi intikam kurbanı olmuş: Yapmam gerekiyordu, yaptım

Ünlü kebapçıyı öldürdü, ifadesinde ağzından tek cümle döküldü
İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
Fenerbahçe taraftarını kara kara düşündüren gelişme

Fenerbahçe taraftarını kara kara düşündüren gelişme
Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail itirafı! Çağrıda bulundu

Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail itirafı
Sınırda tehlikeli provokasyon: Telleri parçalayıp Suriye tarafına geçtiler

Görüntü sınırımızdan: Telleri parçalayıp karşı tarafa geçtiler