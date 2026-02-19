Haberler

Milletvekili Hatipoğlu'dan Ramazan ayı mesajı

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Ramazan ayı için yayımladığı mesajında rahmet ve bereket dileklerinde bulundu ve Ramazan'ın birlik ve kardeşliği güçlendirmesini temenni etti.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Ramazan ayı için bir yayımlayarak, "Rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan Ramazan'a bir kez daha kavuşmanın huzurunu yaşıyoruz" dedi.

Milletvekili Nebi Hatipoğlu'nun sosyal medya hesabından yayımlamış olduğu mesajda, "Ramazan-ı Şerifimiz mübarek olsun. Bu mübarek ayın; gönüllerimizi yumuşatmasını, sofralarımızı bereketlendirmesini, birlik ve kardeşliğimizi daha da güçlendirmesini temenni ediyorum. Dualarımızın kabul, kalplerimizin huzurla dolduğu bir Ramazan olması dileğiyle hayırlı Ramazanlar" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR

