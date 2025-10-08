Haberler

Nebi Hatipoğlu, Milletvekilleri Buluşması Programı'na katıldı

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da teşrif ettiği Milletvekilleri Buluşması Programı'na katılım sağladı.

Milletvekileri Buluşması Programı, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrif ettiği programa AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu da katılım gösterdi. Milletvekili Hatipoğlu'nun konuyla ilgili sosyal medya paylaşımında, "Her adımda millet, her kararımızda Türkiye" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
