Nebi Hatipoğlu, Milletvekilleri Buluşması Programı'na katıldı

Milletvekileri Buluşması Programı, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrif ettiği programa AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu da katılım gösterdi. Milletvekili Hatipoğlu'nun konuyla ilgili sosyal medya paylaşımında, "Her adımda millet, her kararımızda Türkiye" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR