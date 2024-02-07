Üye Girişi
Haberler

Nebi Hatipoğlu, Esentepe Mahallesi'nde ulaşım ve altyapı sorunlarını çözecek

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Esentepe Mahallesi'ne yaptığı ziyarette ulaşım ve altyapı sorunlarını çözeceklerini bildirdi. Hatipoğlu, mahalle sakinlerinin sorunlarını dinleyerek, kentteki tüm çocuklar için çalışacağını belirtti.

Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Esentepe Mahallesi'ne yaptığı ziyarette ulaşım ve altyapı sorunlarını çözeceklerini bildirdi.

Esentepe Mahallesi'nde çeşitli ziyaretler gerçekleştiren Hatipoğlu, mahalle muhtarı İrfan Oktay'ı ziyaret etti. Oktay'dan vatandaşların sorunlarına dair bilgi alan Hatipoğlu, ziyaretinin ardından sokakları dolaştı.

Mahalle sakinlerinin şikayetlerini dinleyen Hatipoğlu, altyapı ve çevre düzenlemeleri olmadan sorunların çözülemeyeceğini belirtti.

Hatipoğlu, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nden önce yapılmış binaların imar düzenlemesi ve kat artırımıyla yenileneceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Biz bunların hepsini yapacağız. AK Parti belediyeciliğinde ötekileştirme yoktur, kalkındırma vardır. İnşallah görevi aldığımızda kentimizin tamamını refaha ulaştıracağız. Belli başlı 1-2 mahallede her şey maşallah tıkırında ama buradaki bir çocuk her yağmur yağdığında perişan oluyor. Okul üniformaları bile bu çamura dayanmıyor. Her sokak çukur dolu, vatandaş gerçekten zor anlar yaşıyor. O mahallelerdeki çocukların yaşama ve eğitim gibi hakları var da buradaki çocukların yok mu? Her zaman söylediğim gibi göreve geldiğimde kendi çocuklarım için ne istiyorsam, kentimizdeki tüm çocuklar için de aynı güzellikler için çalışacağım."

Kaynak: AA / Politika

İrfan Oktay Eskişehir Esentepe Deprem Ulaşım Yerel Haberler Belediye Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Alper Gezeravcı uzaydan döndü mü? Ne zaman, hangi gün dönecek? Başak Demirtaş neden aday olmadı, adaylıktan neden çekildi? 8 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 8 Şubat Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? AK Parti Şanlıurfa ilçe belediye başkan adayları kimler oldu? Kuruluş Osman full HD bölüm izle! Kuruluş Osman 147. bölüm full HD izleme linki! Kuruluş Osman son bölüm neler oldu? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 7 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Aslıhan Kapanşahin kimdir? Aslıhan Kapanşahin Kirli Sepeti dizisinin kadrosuna mı dahil oldu? Güncel dolar kuru 7 Şubat | 1 Dolar ne kadar, kaç TL? Canlı dolar kuru! Lütfü Savaş yeniden aday olacak mı? Lütfü Savaş hangi partiden aday olacak? Mehmet Özhaseki deprem açıklaması! Mehmet Özhaseki deprem için ne dedi? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 7 Şubat Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? ŞANLIURFA TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI: Şanlıurfa deprem konutları kura çekimi sonuçları nereden bakılır, öğrenilir? AK Parti Haliliye adayı kim oldu? SON DAKİKA! 2024 AK Parti Haliliye Belediye Başkan adayı kim? AK Parti Siverek adayı kim oldu? SON DAKİKA! 2024 AK Parti Siverek Belediye Başkan adayı kim? AK PARTİ ŞANLIURFA İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI CANLI İZLE | 7 Şubat AK Parti Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan adayları listesi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title