Nebi Hatipoğlu Bursa Ziyaretinde Çalışmaları Değerlendirdi

Ak Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, AK Parti Bursa İl Başkanlığını ve AK Parti Nilüfer İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında AK Parti Bursa İl Başkanlığını ziyaret etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın da katıldığı ziyaretin ardınan Hatipoğlu, Bursa'nın Nilüfer ilçesine geçti. Burada AK Parti Nilüfer İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Nebi Hatipoğlu, İlçe Başkanı Furkan Alpaslan ve yönetimle bir araya gelerek, çalışmaları değerlendirdi. Son olarak ilçede bulunan Edebali Camii'nde cuma namazını kılan Hatipoğlu, namaz sonrası vatandaşlarla bir araya geldi. - ESKİŞEHİR