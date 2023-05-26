Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan 27 Mayıs darbesini kınadı

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 27 Mayıs darbesinin 63. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, darbelerin milli iradeye, demokrasiye ve millete yapılan en büyük ihanet olduğunu belirterek, demokrasi şehitlerimiz olan Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı rahmetle anarken, milletimizin bir daha böylesi kara günler yaşamamasını temenni etti.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Demokrasi tarihimize damgasını vuran Menderes ve arkadaşları ülkemize ve milletimize yaptığı hizmetler dolayısıyla asla unutulmayacaktır" dedi.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 27 Mayıs 1960 darbesinin 63. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Darbeler, milli iradeye, demokrasiye ve millete yapılan en büyük ihanettir. Bu kötü zihniyete karşı dün olduğu gibi bugün de mücadele ederek, darbe ve vesayet girişimlerine asla geçit vermemeliyiz" dedi.

Türkiye siyasetinde demokrasinin mimarı olan Merhum Başbakan Adnan Menderes'in 'Onlar sanıyor ki; Biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak tarih susmayacak, tarih sussa hakikat susmayacak' sözlerini hatırlatan Özcan, "27 Mayıs, Türkiye'nin istikbalinin boğazına geçirilmiş idam ipiydi. 27 Mayıs vesayetinin sahipleri, yalanlar ve iftiralarla milli iradeyi yok sayarak en büyük insanlık suçunu işledi. Kurulan düzmece mahkemeler ile Cumhuriyet vesayet rejimine dönüştürüldü ve Hukuk katledilerek demokrasi ayaklar altına alındı. Millet iradesinin üzerine ipotek konuldu ve demokrasi tarihimiz bir kez daha kirletilmişti. Bugün Milli iradeye karşı yapılmış tüm suikastların anası ve kaynağı olan 27 Mayıs darbesini bir kez daha kınıyor, demokrasi şehitlerimiz olan 9. Başbakan Adnan Menderes, Başbakan Yardımcısı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı rahmet ve minnetle yad ediyor, milletimizin bir daha böylesi kara günler yaşamamasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN