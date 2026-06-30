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DMM'den 'sahte içerik' uyarısı

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, NATO Zirvesi gerekçesiyle oluşturulduğu iddia edilen sahte başvuru portalı ve belgelerin gerçek olmadığını, bunların kişisel bilgileri ele geçirmeye yönelik girişimler olduğunu açıkladı.

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Başkanlığı (DMM), üzerinde 'NATO Zirvesi Güvenlik Koordinasyon Merkezi' ibaresi bulunan, 'öncelikli kurum çalışanları için başvuru portalı oluşturulduğunu' iddia eden görsel, belge ve içeriklerin sahte olduğunu açıkladı.

DMM tarafından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında ve iletişim kanallarında paylaşılan, üzerinde 'NATO Zirvesi Güvenlik Koordinasyon Merkezi' ibaresi bulunan, 'öncelikli kurum çalışanları için başvuru portalı oluşturulduğunu' iddia eden görsel, belge ve içerikler tamamen sahtedir. Resmi makamlar bünyesinde bu isimle kurulmuş bir merkez bulunmamaktadır. Görsellerde ve içeriklerde yer alan belge ve başvuru ekranı, ilgili resmi merciler tarafından hazırlanmış herhangi bir sisteme ait değildir. Kamu kurumlarının isim ve logoları taklit edilerek hazırlanan bu tarz sahte paylaşımlar, kamuoyunu yanıltmaya ve siber korsanlık yoluyla kişisel bilgileri ele geçirmeye yönelik girişimlerdir. Söz konusu sahte içerikleri üreten ve yayan odaklara yönelik gerekli adli süreçler ivedilikle başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın ve kamu çalışanlarımızın bu tür manipülasyonlara karşı yüksek hassasiyet ve dikkat göstermesi, gelişme ve duyuruları yalnızca yetkili kurumların resmi kanallarından takip etmesi önemle rica olunur" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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