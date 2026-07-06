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Rutte'den NATO Zirvesi öncesi Ankara paylaşımı

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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi öncesi yaptığı açıklamada, zirvenin Lahey'de alınan kararların hayata geçirilmesine ve savunma harcamalarının yüzde 5 hedefine odaklanacağını belirtti. ABD Başkanı Trump dahil 32 liderin katılacağı zirvede Ukrayna'ya destek ve sanayi üretiminin artırılması da ele alınacak.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi öncesi yaptığı paylaşımda "Zirve, büyük ölçüde taahhütlerin yerine getirilmesine odaklanacak. Geçen yıl Lahey'de pek çok şey yaptık, ancak şimdi Lahey'de kararlaştırılanları hayata geçirmeliyiz" ifadelerini yaptı.

Ankara, 7-8 Temmuz'da NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. ABD Başkanı Donald Trump dahil 32 liderin ve heyetlerinin katılacağı zirvenin saatler kala NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'den zirve paylaşımı geldi. NATO'nun resmi hesabından paylaşılan "Ankara'ya yola çıkıyoruz" videosu kısa sürede gündem oldu. Rutte, "Bu binadaki pek çok kişi şu anda Ankara'ya taşınıyor. Salı ve Çarşamba günü, yani yarın ve öbür gün orada bir zirve düzenlenecek" dedi.

Zirve öncesi kısa bir değerlendirme yapan NATO Genel Sekreteri, "Zirve, büyük ölçüde taahhütlerin yerine getirilmesine odaklanacak. Geçen yıl Lahey'de pek çok şey yaptık, ancak şimdi Lahey'de kararlaştırılanları hayata geçirmeliyiz. Bu da harcamalar anlamına geliyor. Güvenilir harcama planlarını tartışmamız gerekecek, tüm ülkelerin yüzde 5 hedefine ulaşma yolunda ilerlediğinden emin olmalıyız. Bu konuda gerçekten iyi haberler var. Hem sanayinin üretimini artırması hem de Ukrayna'nın, mücadelede olabildiğince güçlü kalabilmesi ve tabii ki barış müzakereleri başladığında mümkün olan en iyi konumda olabilmesi için ihtiyaç duyduğu her şeye sahip olmasını sağlamak açısından. Ankara'da görüşürüz" ifadelerini kullandı. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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