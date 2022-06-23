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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Türkiye'nin meşru endişelerini çözmeye çalışıyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Özgür Öztürk - Politika
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- NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Türkiye'nin meşru endişelerini çözmeye çalışıyoruz" NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Çekya Başbakanı Petr Fiala ile NATO karargahında gerçekleşen görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı konuşmasında, "Türkiye'nin meşru...

- NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Türkiye'nin meşru endişelerini çözmeye çalışıyoruz"

BRÜKSEL - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Çekya Başbakanı Petr Fiala ile NATO karargahında gerçekleşen görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı konuşmasında, "Türkiye'nin meşru endişeleri var. Bunları Finlandiya ve İsveç ile çözmeye çalışıyoruz" dedi.

Avrupa Birliği Liderler Zirvesi nedeniyle Brüksel'de bulunan Çekya Başbakanı Petr Fiala, NATO karargahını ziyaret ederek Genel Sekreter Jens Stoltenberg ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun genişleme sürecinde tüm üye ülkelerin güvenlik endişelerinin göz önüne alınarak ilerleme sağlanması gerektiğini söyleyerek, "Türkiye'nin meşru endişeleri var. Bunları Finlandiya ve İsveç ile çözmeye çalışıyoruz" dedi.

Stoltenberg ayrıca, 28-30 Haziran tarihleri arasında İspanya'nın Başkenti Madrid'de düzenlenecek NATO Zirvesi'nde görüşülecek konulardan birisinin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurularının olduğunu belirterek, Rusya'nın saldırılarının devam ettiği Ukrayna'ya yönelik bir yardım ve destek paketinin görüşülecek bir diğer önemli konu olduğunu sözlerine ekledi.

"İsveç ve Finlandiya'nın üyeliklerini destekliyoruz"

Düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çekya Başbakanı Petr Fiala, "Çekya olarak İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliklerini destekliyoruz. Bu genişleme güvenliğimiz için önemli" dedi. Başbakan Petr Fiala, 1 Temmuz'dan itibaren AB dönem başkanlığını devralacak olan Çekya'nın başkanlığı döneminde en önemli konunun Ukrayna olacağını söylerken, "Ukrayna'ya desteğimiz devam edecek. Ordumuzda bulunan Sovyet silahlarını Ukrayna'ya verdik ve envanterimizde neredeyse hiç kalmadı. Yerini yeni NATO silahlarıyla doldurmalıyız" ifadelerini kullandı.

İhlas Haber Ajansı / Özgür Öztürk - Politika

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