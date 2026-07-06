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NATO Genel Sekreteri Rutte'den Ankara'daki NATO zirvesi öncesi mesajlar

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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara zirvesi öncesi yaptığı açıklamada, tüm ülkelerin yüzde 5'lik savunma harcaması hedefine ulaşması için güvenilir planların görüşüleceğini ve Ukrayna'nın güçlü kalması için desteğin süreceğini belirtti.

NATO Genel Sekreteri Mar Rutte'den Ankara'daki NATO zirvesi öncesi yaptığı açıklamada, "Tüm ülkelerin yüzde 5'lik hedefe ulaşma yolunda olduğundan emin olmak için güvenilir harcama planlarını görüşmemiz gerekecek. Ukrayna'nın mücadelede olabildiğince güçlü kalması ve elbette barış görüşmeleri başladığında mümkün olan en iyi konumda bulunması için ihtiyaç duyduğu şeylere sahip olduğundan emin olmak gerekiyor" dedi.

Rutte, Brüksel'deki NATO karargahından Ankara zirvesi öncesinde önemli mesajlar verdi. Rutte, Ankara'daki zirvenin Salı ve Çarşamba günlerinde olacağını söyleyerek, "Geçen yıl Lahey'de çok şey yaptık ama şimdi orada verilen sözleri yerine getirmemiz gerekiyor. Tüm ülkelerin yüzde 5'lik hedefe ulaşma yolunda olduğundan emin olmak için güvenilir harcama planlarını görüşmemiz gerekecek. Ukrayna'nın mücadelede olabildiğince güçlü kalması ve elbette barış görüşmeleri başladığında mümkün olan en iyi konumda bulunması için ihtiyaç duyduğu şeylere sahip olduğundan emin olmak gerekiyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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