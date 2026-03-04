NATO: "İran'ın Türkiye'yi hedef almasını kınıyoruz.
NATO, İran'ın Türkiye'yi hedef almasını kınayarak, Türkiye de dahil tüm müttefiklerinin yanında olduğunu belirtti. Ayrım gözetmeyen saldırılara karşı hava ve füze savunmasının güçlendirileceği ifade edildi.
NATO: " İran'ın Türkiye'yi hedef almasını kınıyoruz. İran'ın bölge genelinde ayrım gözetmeyen saldırılarına devam etmesi karşısında NATO, Türkiye de dahil olmak üzere tüm müttefiklerinin yanındadır. Hava ve füze savunması da dahil olmak üzere tüm alanlarda caydırıcılık ve savunma duruşumuz güçlü kalmaya devam ediyor" - BRÜKSEL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı