Haberler

NATO: "İran'ın Türkiye'yi hedef almasını kınıyoruz.

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

NATO, İran'ın Türkiye'yi hedef almasını kınayarak, Türkiye de dahil tüm müttefiklerinin yanında olduğunu belirtti. Ayrım gözetmeyen saldırılara karşı hava ve füze savunmasının güçlendirileceği ifade edildi.

NATO: " İran'ın Türkiye'yi hedef almasını kınıyoruz. İran'ın bölge genelinde ayrım gözetmeyen saldırılarına devam etmesi karşısında NATO, Türkiye de dahil olmak üzere tüm müttefiklerinin yanındadır. Hava ve füze savunması da dahil olmak üzere tüm alanlarda caydırıcılık ve savunma duruşumuz güçlü kalmaya devam ediyor" - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'dan atılan balistik füze Türk hava sahasında düşürüldü

İran'dan atılan balistik füze Türk hava sahasında düşürüldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.