Haberler

Erdoğan ve Stubb NATO Zirvesi'nde bir araya geldi

Erdoğan ve Stubb NATO Zirvesi'nde bir araya geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında temaslarına devam ediyor.

Erdoğan, bu kapsamda Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

Kaynak: AA / Özcan Yıldırım
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Carney'i kabul etti

Tarihi zirve resmen başladı! Erdoğan ilk kabulünü gerçekleştirdi
ABD basını: İran ordusu Hürmüz'den geçen 2 gemiye füze saldırısı düzenledi

Dünya Ankara'daki tarihi zirveye kilitlenmişken korkulan oldu
TRT spikeri Özkan Öztürk'ten olay Trump göndermesi

TRT spikerinden efsane Trump göndermesi! Herkes bu sözleri paylaşıyor
24 saatte ikinci zam! Gece yarısı tabela yine değişecek

24 saatte ikinci zam! Gece yarısı tabela yine değişecek
60 yıllık Türk tekstil devi iflas bayrağını çekti! İkinci konkordato başvurusu

60 yıllık Türk tekstil devi iflas bayrağını çekti
Ece kahvaltı hazırlarken sırtından vurulmuş! Acılı anne: Evime patates almak haram

Ece kahvaltı hazırlarken sırtından vurulmuş
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Ankara'da

Trump ile özel görüşecek! Bir lider daha Ankara'ya indi