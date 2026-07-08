Zorlu: 'NATO Zirvesi'yle Türkiye barış meşalesini yeniden yaktı'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, "Dünya zor bir dönemeçten geçerken doğu ve batının, geçmişin ve geleceğin kesişme noktasında yer alan Türkiye'miz, sadece başarılı bir organizasyon gerçekleştirmemiş, aynı zamanda dünyada barış ve güven meşalesini yeniden gün yüzüne çıkarmıştır." ifadesini kullandı.

Zorlu, NSosyal hesabından, Türkiye'nin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Kürşad Zorlu, şunları kaydetti:

"Dünya zor bir dönemeçten geçerken doğu ve batının, geçmişin ve geleceğin kesişme noktasında yer alan Türkiye'miz, sadece başarılı bir organizasyon gerçekleştirmemiş, aynı zamanda dünyada barış ve güven meşalesini yeniden gün yüzüne çıkarmıştır. Bu başarı, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük Türk milletinin tarih yolculuğuna not düştüğü bir kavşak noktası olmuştur. Hep birlikte Türkiye'yiz ve birlikte çok daha güçlüyüz."