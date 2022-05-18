Nagehan Alçı çıkışıyla büyük tepki çeken Murat Ongun kızağa çekildi - Haberler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'un, aralarında Nagehan Alçı, Ertuğrul Özkök, İsmail Saymaz, Akif Beki, Özlem Gürses'in de olduğu gazetecilerle çekilen Karadeniz gezisi fotoğrafı hakkında yapılan eleştirilere yanıtı çok konuşulmuştu. Ongun kamuoyunda gündem olan fotoğraf için, "Biz bu tartışmaları önemsemiyoruz. Bu eleştiriler 200-300 kişinin kendi arasındaki yorumları, eleştirileridir" ifadelerini kullanmış, devamında da "Nagehan Alçı o bölgede çok seviliyor. Biz fotoğrafın bütününe bakıyoruz" demişti.

İMAMOĞLU İDDİALARI DOĞRULADI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, TELE 1'e yaptığı açıklamada İBB Sözcülük Birimi'nin kaldırıldığını doğrulayıp Murat Ongun'un başka bir göreve başlayacağını söyledi.

ÖZÜR AÇIKLAMASINDA ONGUN'A AYAR VERMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde, Karadeniz gezisindeki otobüs fotoğrafıyla ilgili gelen eleştiriler üzerine "Vız gelir tırıs gider, umurumda değil" sözleri için özür dileyen İmamoğlu, satır arasında Murat Ongun'a da gönderme yapmıştı. İmamoğlu açıklamasında, "Bu konu benim nezdimde kapanmıştır. Benim yol arkadaşlarım, kurumumu temsil eden hiç kimse bu konuyla ilgili tek bir cümle etmeyecek, edemez, tek muhatabı benim. O bana eleştiri yapanları, davet edeceğim ortamda uygarca dinleyeceğim" demişti.