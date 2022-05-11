MYP Lideri Yılmaz: 'CHP yanlış yolda, o masadan hayır çıkmaz'

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, muhalefetin oluşturduğu 6'lı koalisyona ilişkin, "CHP yönetimi yanlış yoldadır. CHP, yeni kurduğu altılı masa ile Türkiye'ye ne yazık ki, yeni bir şey sunmuyor" dedi.

MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Siyasetin ilerleyen günlerde çok fazla değişime gebe olduğunu söyleyen Yılmaz, altılı masaya da değinerek, "İYİ Parti-CHP dayatması ile ortaya çıkmış suni bir yapıdır. İçeride gayri milli ve milli unsurlar arasında ciddi fikir ayrılıkları ve kutuplaşma var. Seçim atmosferine girecek bir Türkiye'de Koray Aydın ve ekibi tasfiye edilecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Yaşarsak hep beraber göreceğiz. Girilecek ilk seçimlerde listeler hazırlanırken bu kesin olarak görülecektir. Sayın Koray Aydın bunu aklından asla çıkarmasın" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yeni bir siyasetçi olmadığını belirten Yılmaz, "İYİ Parti'de yer alan milli damar, bir grup oluşturacak şekilde oradan ayrıldığı anda halktan daha fazla teveccüh görecektir. Akşener, yeni bir siyasi değildir. Türkiye'nin önüne mutlaka yeni bir yapı konulmalıdır. Bu sağlanırsa bugün muhalefete itibar etmeyen kararsız seçmen sayısı her partiden daha fazla oya sahiptir" diye konuştu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Politika