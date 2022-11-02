MYK toplantısı basına sızdı! Erdoğan'dan kurmaylarına talimat: Muhalefetle daha sık bir araya gelin, onları dinleyin

2023 Haziran ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine aylar kala AK Parti'den dikkat çeken bir hamle geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün partisinin genel merkezinde düzenlediği MYK toplantısında kurmaylarına "Birlik ve beraberlik vurgusunu yapmalısınız. Muhalefetle daha fazla bir araya gelip, diyalog kurmalısınız. Muhalefetin eleştiri ve önerilerini de dinlemelisiniz. Bu devletin hepimizin devleti olduğunu anlatmalısınız" talimatı verdiği öğrenildi.

Ak Parti MYK, önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Erdoğan'ın, toplantıda, Mahir Ünal'ın AK Parti Grup Başkanvekilliği görevinden "affını istemesinin" ardından kurmaylarına da dikkat çeken bir talimat verdiği öğrenildi.

"BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU YAPMALISINIZ"

Erdoğan'ın toplantıda öncelikli konularından birinin 28 Ekim'de açıkladığı "Türkiye Yüzyılı" vizyon belgesi olduğu kaydedilirken, kurmaylarına şu değerlendirmeyi yaptığı belirtiliyor:

"Türkiye Yüzyılı vizyon belgemizde de açıkladık. Dedik ki ülkemizi herkesin birbirini dinlediği, anladığı, birbirine saygı duyduğu bir yer haline getirelim. Farklılıklarımızın zenginlik olduğunu anlatalım. Birlik ve beraberlik olalım ki Türkiye'yi de ikinci yüzyılda zirveye taşıyalım. Bu nedenle sizler de Türkiye Yüzyılı vizyon belgemizi, yurttaşlara anlatmalısınız. Birlik ve beraberlik vurgusunu yapmalısınız. Muhalefetle daha fazla bir araya gelip, diyalog kurmalısınız. Muhalefetin eleştiri ve önerilerini de dinlemelisiniz. Bu devletin hepimizin devleti olduğunu anlatmalısınız."

MAHİR ÜNAL İLE YAKIN DİYALOG

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre toplantıda, Erdoğan'ın, partisinin grup başkanvekilliği görevinden istifa eden Mahir Ünal'la da "yakın bir diyalog kurduğu" ve Ünal'ın yerine gelen Özlem Zengin'e, "Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine kimin gelmesini istediğini sorduğu" kaydedildi. Bunun üzerine de Zengin'in iki milletvekilini işaret ettiği, daha sonra yapılan değerlendirmede Zengin'den boşalan koltuğa Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur'un getirilmesine karar kılındığı da kaydedildi.