Müzik yayın yasağı saatinin 01:00'a uzatılmasına CHP'den ilk tepki

Sanat camiasının kaldırılmasını talep ettiği gece müzik yasağının saati değişti. İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile müzik yasağı saatinin 01:00'a alındığını bildirdi. CHP milletvekili Alpay Antmen, müzik yasağı ile ilgili alınan kararı yetersiz buldu.

"GECE 01'DEN SONRA YİNE YASAK"

CHP milletvekili Alpay Antmen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Müzik yasağı gece 01:00'e kadar uzatıldı. Gece 1'den sonrası yine yasak. İktidar, virüsle yaptıkları anlaşmada gece 1'e kadar virüsün bulaşmamaya söz verdiğini açıkladı. 01.00 sonrası ise virüs bulaşmaya başlayacak. Teşekkürler virüs." ifadelerini kullandı.

MUHARREM İNCE'DEN TEPKİ

Alınan kararı sert sözlerle eleştiren Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Korona ile mücadelede tek başına büyük işler başaran müzik yasağı 1 saat esnetilmiş. Yasaklar ülkesinden özgürlükler ülkesine geçişte çok önemli gelişme, çok tarihi bir adım attıklarını mı zannediyorlar? Yazık!" dedi.

81 İL VALİLİĞİNE GENELGE GÖNDERİLDİ

İçişleri Bakanlığı, 81 il yönetimine bu konuda bir genelge gönderdi. Genelgede, "Pandemi sürecinde saat 24.00'te sona erecek şekilde belirlenen müzik yayın saatinin yaklaşan yaz mevsimi ve beraberindeki turizm hareketliliğine bağlı olarak uzatılmasına dair talepler Sağlık Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca birlikte değerlendirildi ve müzik yayın saati gece 01.00'e kadar uzatıldı." denildi.