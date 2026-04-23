Mutat toplantısı Nahçıvan'da yapıldı

Türkiye Cumhuriyeti Iğdır Hudut Komiserliği ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Hudut Komiserliği heyetleri, Mutat toplantısı için Nahçıvan'da bir araya geldi.

Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar'ın başkanlığını yaptığı Türkiye Cumhuriyeti heyeti ile Tümgeneral Behmen Babayev'in başkanlığını yaptığı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti heyeti arasında Mutat toplantısı düzenlendi. Yapılan toplantıda, müşterek sınırlardaki sınır güvenliği ve gündemdeki konular görüşüldü. - IĞDIR

