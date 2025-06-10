Mustafa Yeneroğlu'ndan İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırısına Sert Tepki

Bağımsız İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, İsrail'in, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan "Madleen" adlı gemiye yönelik saldırısına tepki göstererek, " Madleen'e yapılan saldırı, Akdeniz'in vicdan gemilerini durdurmaya asla yetmeyecektir. Akdeniz'de bir değil; yüzlerce, binlerce gemi ile Gazze'ye doğru harekete geçme zamanı gelmiştir." dedi.

Yeneroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi.

" İsrail'in, Gazze'de sürdürdüğü katliamın 613'üncü günü olduğunu" ifade eden Yeneroğlu, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunun saldırılarında en az 54 bin Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 118 binin üzerinde insanın da yaralandığını belirtti.

Gazze'de saldırılardan kurtulan insanların açlığa mahkum edildiğini vurgulayan Yeneroğlu, "Bu tablo yalnızca bir savaş suçu değil, uluslararası hukuka göre soykırım niteliği taşıyan eylemlerin de zinciridir. İsrail, Gazze'de kelimenin tam anlamıyla soykırım suçu işlemektedir. Bizler, bu tespiti gündemimizden ve dilimizden düşürmemek zorundayız." diye konuştu.

Yeneroğlu, İsrail'in, Gazze'ye insani yardım taşırken uluslararası kara sularında Madleen gemisini alıkoymasının hukuk dışı olduğunu söyledi.

Gemideki herkesin koşulsuz bir şekilde serbest bırakılması gerektiğini dile getiren Yeneroğlu, "Madleen'e yapılan saldırı, Akdeniz'in vicdan gemilerini durdurmaya asla yetmeyecektir. Akdeniz'de bir değil; yüzlerce, binlerce gemi ile Gazze'ye doğru harekete geçme zamanı gelmiştir. Dünyanın her limanından, her renginden, her inancından insanla Gazze'ye bir insanlık köprüsü kurmalıyız. İsrail'in katliamları sürdürmesini ne olursa olsun ne pahasına olursa olsun durdurmalıyız." ifadesini kullandı.