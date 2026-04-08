Varank'tan İsrail'in idam yasasına tepki gösteren oyuncu Görkem Sevindik'e destek

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, oyuncu Görkem Sevindik'in İsrail'in Filistinli esirlerin idam edilmesiyle ilgili yasasına yönelik sosyal medya paylaşımına destek verdi.

Kanal D'de yayınlanan "Eşref Rüya" dizisinde "Kadir Baba" karakterini canlandıran oyuncu Görkem Sevindik'in İsrail'in Filistinli esirlerin idam edilmesiyle ilgili yasasına yönelik sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Sevindik'in paylaşımının ardından İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, oyuncuyu hedef alan açıklamalar yaptı.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank da NSosyal hesabından yaptığı paylaşımla oyuncu Görkem Sevindik'e destek verdi.

Varank, Sevindik'in Filistin meselesinde vicdani ve yürekli bir tutum sergilediğini vurgulayarak, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Çocuk katili sapkın İsrail zihniyeti, oyuncumuz Görkem Sevindik'i 'Baba olamayacaksın' diyerek tehdit etmiş. Siyonist zihniyetin özellikle sinema dünyasındaki küresel hegemonyasına karşı vicdani ve yürekli tutum sergileyen sanatçımızın sonuna kadar yanındayız. Bu durumun benzer güçlü seslerin yükselmesine vesile olmasını diliyorum."

İsrail Meclisi Knesset, hukuk dışı şekilde esir edilen Filistinlilere idam cezası verilmesini kolaylaştıran bir yasayı kabul etmiş, yasa ile Batı Şeria'daki cezaevlerinde kalan binlerce Filistinli, af ve temyiz yolu kapalı olacak şekilde ölüm cezasıyla karşı karşıya kalmıştı.

Gelişmelerin ardından Sevindik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu duruma tepki göstererek, "Lütfen susmayalım. İnsanlık bugün ayağa kalkmayacaksa ne zaman kalkacak? İnsan olduğumuzu bugün gösteremeyeceksek ne zaman göstereceğiz? 12 bin Filistinli mahkumun idamı onaylandı. Bunların 4 bini çocuk…" ifadelerine yer vermişti.

Paylaşımın ardından İsrailli Bakan Ben-Gvir, yayımladığı videolu mesajla Sevindik'e yanıt vererek, "Eşref Rüya'daki Kadir. Hiçbir zaman Kadir Baba olamayacaksın. Biz İsrail'de yaşıyoruz. Sen Türk dizisinde oynarsın. Teröristler için idam cezası artık geçerli." paylaşımında bulunmuştu.