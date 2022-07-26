Sarıgül'den "TOGG'u kullanacak mısınız?" sorusuna yanıt: Herkes kullanmalı, ben de kullanacağım

Mustafa Sarıgül, birtakım ziyaretler için Konya'nın Ereğli ilçesine geldi. Cezaevi önünde 'genel af' çağrısı yapan Sarıgül, "Af çağrımızın siyasi bir yanı yoktur. Af çağrımız, vicdani bir çağrıdır. Bizim devletimiz şefkatlidir, merhametlidir. Devletimiz, yapılan hataları affedecek kadar da yüce ve merttir" dedi.

ABD'NİN "TAZİYE" HAMLESİNE TEPKİ

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) terör örgütü YPG/PKK elebaşı 'Ciyan Tolheldan Afrin' kod adlı Salwa Yusuk için taziye mesajı paylaşmasına ilişkin de Sarıgül, Amerika Birleşik Devletleri'nin asıl vatan topraklarını koruyan Mehmetçik'e başsağlığı dilemesi gerektiğini belirtti.

"KENDİM DE TOGG'U KULLANACAĞIM"

Sarıgül, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG ile ilgili sorulan bir soruya ilişkin ise "Ekonomik milliyetçilik yapan bir siyasi partiyiz Sayın Bakan'a çağrıda bulunuyorum. Özellikle kamu kurum ve kuruluşlarında bütün arabalar iptal edilmeli ve artık herkes TOGG'u kullanmalı. Kendim de TOGG'u kullanacağım. TOGG yerli malı, yurdun malı. Herkes onu kullanmalı" ifadelerini kullandı.