Mustafa Sarıgül, "Erzincan'a can geldi" diye paylaştı! Herkes "özel jet" detayına takıldı

Erzincan'a havayoluyla giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uçaktan indiği anları Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül paylaştı. Sarıgül, paylaşımına, "Erzincan'a can geldi" notunu düşerken, videodaki bir detay sosyal medya kullanıcılarının hemen dikkatini çekti. Kılıçdaroğlu'nun Erzincan'a özel jetle geldiği görüldü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erzincan'a havayoluyla gitti. Havalimanında Kılıçdaroğlu'nu CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül karşıladı. O anları sosyal medyadan paylaşıp, "Erzincan'a can geldi notunu" düşen Sarıgül'ün videosundaki bir detay hemen dikkat çekti. Kılıçdaroğlu'nun Erzincan'a özel jetle geldiği görüldü.

KILIÇDAROĞLU'NU SARIGÜL KARŞILADI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, temaslarda bulunmak üzere Erzincan'a gitti. Erzincan'a gidiş için havayolunu tercih eden Kılıçdaroğlu'nu CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül karşıladı.

"ERZİNCAN'A CAN GELDİ"

Sarıgül, Kılıçdaroğlu'nun uçaktan indiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Sarıgül, paylaşımına, "Erzincan'a can geldi" notunu düşerken, videodaki bir detay dikkat çekti.

ERZİNCAN'A ÖZEL JETLE GELDİ

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Erzincan'a özel jetle geldiği görüldü. Kılıçdaroğlu, havalimanından ayrıldıktan sonra Erzincan'da temaslarına başladı.