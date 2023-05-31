Mustafa Sarıgül'den İmamoğlu'na Kılıçdaroğlu uyarısı: Benim yaptığım hatayı yapmaması lazım

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, katıldığı canlı yayında partinin genel başkanlığı için ismi öne çıkarılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na uyarılarda bulundu. Sarıgül, "Sarıgül'ün yaptığı hatayı yapmaması lazım. Sarıgül acele davrandı. O gün mesela Baykal'ın karşısına çıkmasaydım bir kurultay sonra çıksaydım. Ben 40 oyla kaybettim" dedi. 2005'te Şişli Belediye Başkanı olan Sarıgül, görevdeki lider Deniz Baykal'a meydan okumuş ancak delegelerin yüzde 40,6'sının oyunu alarak kaybetmişti.

36 yıl sonra milletvekili seçilen CHP Erzincan milletvekili Mustafa Sarıgül, Halk TV'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İMAMOĞLU BENİM YAPTIĞIM HATAYI YAPMAMALI

28 Mayıs seçimlerinin ardından CHP Genel Başkanlığı için Kılıçdaroğlu yerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun isminin öne çıkarılmasına değinen Sarıgül, "Ben geçmişte zamansız davrandım. BenSarıgül'ün yaptığı hatayı yapmaması lazım. Sarıgül acele davrandı. O gün mesela Baykal'ın karşısına çıkmasaydım bir kurultay sonra çıksaydım... Ben 40 oyla kaybettim. Tecrübesizlikle kaybettik" dedi.

KILIÇDAROĞLU İLE NE KONUŞTU?

Sarıgül'ün açıklamalarından öne çıkanlar: " Keyifli bir görüşme yaptık. Erzincan'ı nasıl kazandığımızı anlattım. Morali iyiydi, Eksiklerin, hataların nerede olduğunu gördü. 8 ay sonraki seçimlerde ciddi bir çalışma yapacağı intibası bende oldu. Ben dün sayın Genel Başkanı bir lider olarak gördüm. Revizyon yapacak, kadrolarını planlayacak. Ona göre çalışma yapacak. Benimle yerel yönetimlerde neler yapılması gerektiği konusunda konuştu. Özellikle seçimlerdeki raporumu istedi. Birebir görüştük.

"BİZİM ORADA 3800 OYUMUZ GİTTİ"

Genel merkezler 190 bin 800 sandığın başına adamlarını koymalı ve ıslak imzalar alınmalı. Islak imzalar alınmadığı sürece hiçbir itiraz yapma hakkınız yok. Biz Erzincan'da bu kadar çaba göstermemize rağmen ıslak imzalı tutanakların yüzde 85'ini aldık, yüzde 15'ini alamadık. Bizim orada 3800 oyumuz gitti, koruyamadık.

"KILIÇDAROĞLU YALNIZ BIRAKILDI"

Kılıçdaroğlu oy kaybetmedi, biz kazandıramadık. Yazıklar olsun bize. Ben ayrıntı anlatmak istemiyorum. Altılı masadaki liderler tek tek çıkıp neden gidip miting yapmadılar. Meral Hanım bir tek dolaştı. Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu biraz yalnız bırakıldı.

14 Mayıs'tan sonra psikolojik üstünlüğü iktidara kaptırdık. Birinci turda kaybeden iktidardı, biz alana çıkamadık."