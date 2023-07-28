Mustafa Sarıgül, Akbelen'de Kılıçdaroğlu'nu protesto eden kadını sürükledi

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Akbelen'de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu protesto eden eylemciyi kolundan tutup aracın kenarına sürüklemeye çalıştı. O anlarda Sarıgül'e tepki gösteren başka bir eylemci "Nasıl yaparsın böyle bir şeyi? Hayır, çekemezsin kolunu'' şeklinde tepki gösterdi.

Akbelen'de ormanlık alanda devam eden protestolara destek için bölgeye giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, alandaki bazı göstericiler tarafından protesto edildi. O esnada CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Kılıçdaroğlu'nu protesto eden bir kadını kolundan tutarak sürüklemeye çalıştı.

"NASIL YAPARSIN BÖYLE BİR ŞEYİ?"

Mustafa Sarıgül'ün bu hareketine tepki gösteren başka bir gösterici, "Nasıl yaparsın böyle bir şeyi? Hayır, çekemezsin kolunu" diyerek tepki gösterdi. Sarıgül, bu çıkış karşısında kadını bırakarak alandan uzaklaştı.