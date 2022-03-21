Mustafa Sarıgül "Acun'un yolunu ben açtım" dedi, gözler ünlü televizyoncuya çevrildi
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Sosyal medya hesabından yayınladığı videolar ile adından söz ettiren Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, son olarak Acun Ilıcalı ile ilgili bomba bir iddia ortaya attı. Acun'u muhabirlik döneminden beri tanıdığını belirten Sarıgül, "Acun'un yolunu açtım" dedi. Sarıgül'ün bu açıklaması sonrası gözler Ilıcalı'ya çevrildi.
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, dikkat çeken Tiktok paylaşımlarına devam ediyor. Mustafa Sarıgül bugün de paylaştığı videoda ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın muhabirlik yaptığı dönemde yaşadıkları bir anıyı anlattı.
"ASLAN ACUN'UM DEYİP YOLUNU AÇTIM"
Sarıgül, paylaşımında "Acun'u muhabirliğinden beri tanırım. Bileklerinin hakkıyla buraya söke söke gelmiştir. En son Acun'un muhabirliği zamanında Galatasaray - Arsenal maçı için Kopenhag'daydık. Ve biz buradan Ahmet Salım'la gitmişiz. Acun geldi, 'Mustafa abi' dedi bana. Ben de ona 'Aslan Acun'um' dedim ve Acun'un yolunu açtım." ifadelerini kullandı.
GÖZLER ACUN'A ÇEVRİLDİ
Bu sözler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın ise Mustafa Sarıgül'e nasıl bir yanıt vereceği merak konusu oldu.