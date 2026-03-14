AK Partili Elitaş: "Ana muhalefet partisi, biri ya da birileri tarafından satın alınıyorsa bu siyaset adına çok tehlikeli bir durum"

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, CHP kurultayı davası hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Elitaş, ana muhalefet partisinin birileri tarafından satın alınmasının siyasete zarar vereceğini belirtti ve siyasi partiler yasasında değişiklik yapılması gerektiğini vurguladı.

Ak Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, CHP kurultayı davası hakkında yaptığı açıklamasında "Ana muhalefet partisi, biri ya da birileri tarafından satın alınıyorsa bu siyaset adına çok tehlikeli bir durum" dedi.

CHP kurultayı davasına hakkında açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, "Ana muhalefet partisi, biri ya da birileri tarafından satın alınıyorsa bu siyaset adına çok tehlikeli bir durum. Siyasi partiler Kanunu'nda değişiklik yapılması gerekiyor, anayasa ile de bunu koruma altına almak gerekir" dedi.

Elitaş, "Bin 400 delegenin oylarının Ankara'da bir kafede menfaat karşılığında değiştirilmesi ana muhalefet partisinin satın alınması demektir. Delegenin oylarını; parayla, işe almakla, daire bağışlamakla satın alınıyorsa bu demokrasi için çok kötü bir şeydir" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
