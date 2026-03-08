Haberler

BBP Genel Başkanı Destici: "Hukuk toplumu korumuyorsa, o toplumda suç yerine hukuk tartışılıyor hale gelecektir"

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, iftar programında yaptığı konuşmada, suçla mücadelede mevcut ceza sisteminin yetersiz olduğunu vurguladı. Kadına ve çocuğa yönelik suçlarla ilgili cezaların artırılması gerektiğini savunan Destici, kadınların toplumun temel direği olduğunu belirtti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Hukuk eğer bir toplumu korumuyorsa bir süre sonra o toplumda suç yerine hukuk tartışılıyor hale gelecektir" dedi.

Büyük Birlik Partisi Ankara İl Başkanlığı tarafından iftar programı düzenlendi. İftar programında konuşan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Yıllardır herkesin önünde duran ama görmezden gelinen gerçeği, açık, kısa ve net bir şekilde dile getiriyoruz. Şayet bir suça engel olamıyorsanız yapmanı gereken ilk iş o suça yönelik cezaları gözden geçirmek olmalıdır. Adli tedbirleri ve cezaları bir an önce artırmalıyız. Ne kadar artıracağız, kadına saldıran, zarar veren, taciz eden, yaralayan, öldüren karşılaşacağı akıbeti hatırlayıp vazgeçecek duruma gelene kadar artıracağız. 3 yaşında, 5 yaşında çocukları kaçırıp tecavüz eden cinsi sapıkları ipte sallandırana kadar artıracağız. Hukuk eğer bir toplumu korumuyorsa bir süre sonra o toplumda suç yerine hukuk tartışılıyor hale gelecektir" diye konuştu.

"Maalesef suçla mücadele konusunda hala cezalarımız yetersiz"

Suçla mücadele konusunda cezaların yetersiz olduğunu ifade eden Destici, "Sadece bizim gündeme taşıdığımız, idam ve tahliyesiz müebbet hapis cezası boş bir hamaset değil, bu gerçeklerin arasında duran bir mecburiyettir. Milletimize karşı, tarihe karşı açık ve dürüst olmak zorundayız. Maalesef suçla mücadele konusunda hala cezalarımız yetersiz. İnsanlarımızı, toplumu, toplumsal barışı, huzurumuzu, umutlarımızı geleceğimizi hedef alan suçlarla ilgili hukuk sistemimizi revize etmek, cezalarımızı artırmak mecburiyetindeyiz. Hepimiz için utanç vesilesi olması gereken kadınları ve çocukları hedef alan cinayetler, çeteler ve terör suçları için idam ve tahliyesiz müebbet cezaları muhakkak ama muhakkak hukuk sistemimize girmelidir" şeklinde konuştu.

"Kadın anne olma sebebiyle ilk öğretmendir"

Kadınların ilk öğretmen olduğunu vurgulayan Destici, "Kadın anne olma sebebiyle ilk öğretmendir. Çocuğa eğitimli olmayı, iyi insan olmayı, iyi bir Müslüman olmayı, vatansever olmaya, sorumlu olmaya, ahlaklı olmaya önce yönelten ilk önce yönelten kadındır, annedir. Kadınların cahil bırakıldığı bir toplumun ilerlemesi, eğitimli, vatansever, sorumlu, fedakar, ahlaklı olması asla mümkün olmaz. Bir toplumun inanç, ahlak, huzur ve gelişmişlik düzeyleri bu nedenle o toplumda kadına verilen önemle ve değerle doğrudan ilişkilidir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
